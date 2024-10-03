Лидеры G7 осудили Иран за атаку на Израиль и призывают к деэскалации

Лидеры стран "Группы семи" в четверг, 3 октября, выразили обеспокоенность последней эскалацией на Ближнем Востоке и призвали страны региона способствовать разрядке напряженности.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, которое цитирует "Европейская правда".

Руководители государств "Группы семи" выразили "глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации на Ближнем Востоке" и одновременно "самым решительным образом" осудили прямое военное нападение Ирана на Израиль, "которое представляет серьезную угрозу региональной стабильности".

"Мы однозначно подтверждаем нашу приверженность безопасности Израиля. Серьезные дестабилизирующие действия Ирана на всем Ближнем Востоке с помощью террористических марионеток и вооруженных группировок... должны быть прекращены", – говорится в заявлении.

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Там призвали страны Ближнего Востока "действовать ответственно и сдержанно", а также конструктивно взаимодействовать "с целью деэскалации нынешней напряженности".

Также лидеры G7 накануне годовщины нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль осудили акты целенаправленного насилия и повторили призыв к прекращению огня в секторе Газа и освобождению всех заложников.

Отдельно в заявлении упоминается ситуация в Ливане и призывается к "скорейшему прекращению боевых действий" и необходимости защищать гражданское население.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.