Вучич говорит, что Путин не захотел говорить с ним о прекращении огня в Украине

Сербский президент Александар Вучич во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным поднял вопрос прекращения огня в Украине, но тот отказался его обсуждать.

Это следует из интервью Вучича агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Вучич заявил, что позвонил Путину ранее в октябре, чтобы сообщить, что не сможет принять его приглашение на саммит БРИКС.

По словам сербского президента, "это то, что делают джентльмены, это то, что делают настоящие мужчины" при таких обстоятельствах, даже если другая сторона ожидает другого ответа.

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"Затем я спросил его о ситуации в Украине", – сказал он.

Вучич сказал, что поднял тему прекращения огня, но Путин, похоже, не был в этом заинтересован.

"Все цели специальных военных операций, как он сказал, будут выполнены", – ответил, по словам президента Сербии, Путин.

О разговоре с хозяином Кремля Александар Вучич рассказал 20 октября. Она стала первой для них за последние два с половиной года, с тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Сербская сторона отказывается поддерживать санкции ЕС против Москвы, но, по неофициальной информации, через посредников продает Украине оружие.

Недавно Вучич говорил, что война в Украине завершится по корейскому сценарию.