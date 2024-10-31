Зеленский ответил, может ли Украина подать запрос на арест Ким Чен Ына в МУС

Президент Владимир Зеленский в четверг, 31 октября, заявил, что Украина может подать запрос на арест лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Международный уголовный суд.

Об этом он сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает "Европейская правда".

Журналистка спросила Зеленского, планирует ли Украина подавать запрос в МУС на арест Ким Чен Ына, учитывая, что "он фактически соучастник (войны РФ в Украине. – Ред.)", как раньше это было с лидером Кремля Владимиром Путиным.

"Мы будем принимать решение после боевого применения армии Северной Кореи против граждан Украины. Но, если Южная Корея будет поддерживать соответствующие наши пути, то, я думаю, вместе с союзниками мы готовы к соответствующим шагам", – сказал президент.

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В этом же интервью Зеленский заявил, что Путин сейчас испытывает реакцию мира на северокорейских военных в Курской области, и сейчас, по мнению украинского лидера, она нулевая.

В прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконным вывозом детей из Украины.

Он пропустил прошлогодний саммит G20 в столице Индии, а также саммит стран БРИКС в Южно-Африканской Республике, избегая возможного политического осуждения и любого риска ареста по ордеру МУС.