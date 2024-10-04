FT: США не будут участвовать в возможных ударах Израиля по Ирану

США не будут участвовать в потенциальных ударах Израиля по Ирану, которые могут стать ответом на массированную ракетную атаку.

Об этом говорится в публикации Financial Times, которое цитирует неназванного чиновника США, сообщает "Европейская правда".

Американские и израильские официальные лица обсуждали возможные израильские удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Ирана.

Чиновник США заявил, что Вашингтон не планирует участвовать в ударах.

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Кроме того, в США считают, что ответ Израиля будет достаточно взвешенным, чтобы не спровоцировать новый виток эскалации на Ближнем Востоке.

Один из американских чиновников заявил, что израильские официальные лица хотят послать сильный сигнал Ирану, надеясь положить конец конфликту.

Представитель США также добавил, что Израиль не принял никакого окончательного решения относительно ударов.

Между тем среди союзников США растет беспокойство тем, что Вашингтону не удается повлиять на израильское правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Один из европейских дипломатов сказал, что Израиль попросили не наносить удары по нефтяной или ядерной инфраструктуре Ирана, но нет никаких гарантий, что страна выполнит эту просьбу.

"Удручает тот факт, что мы мало влияем на эти события... Это вносит определенный пессимизм и фатализм в наши дискуссии по этому вопросу", – сказал другой дипломат ЕС.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.