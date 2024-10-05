CNN: США не получили гарантий от Израиля, что атак на ядерные объекты Ирана не будет

В США заявили, что Израиль не дал никаких гарантий того, что удары по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку в начале этой недели не обсуждается.

Об этом телеканалу CNN заявил неназванный представитель Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

Собеседник телеканала добавил, что "очень трудно сказать", воспользуется ли Израиль годовщиной нападений ХАМАС 7 октября для ответной атаки.

"Мы надеемся и ожидаем увидеть мудрость и силу, но, как вы знаете, никаких гарантий", – сказал чиновник, отвечая на вопрос CNN, заверил ли Израиль США, что ядерные объекты Ирана не станут целью для ударов.

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Американские официальные лица также пока не имеют ясности относительно того, когда будет принято решение об ответе Израиля.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Недавно Байден заявлял, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном.