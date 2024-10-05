FT: На Западе звучат идеи о модели Западной Германии для вступления Украины в НАТО

Среди идей, которые озвучивают на Западе как возможные сценарии завершения текущей горячей фазы войны в Украине и предотвращения новой – принятие ее в НАТО по модели Западной Германии, что позволило бы предоставить Украине гарантии безопасности и сдержать Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в статье Financial Times, в которой издание собрало рассуждения неназванных дипломатов и комментарии, которые озвучивались публично относительно возможных сценариев завершения войны и вступления Украины в НАТО.

В материале отмечается, что и на Западе, и все больше в Киеве углубляется мысль, что основательные гарантии безопасности партнеров для Украины могли бы стать основой для определенной договоренности о прекращении текущей горячей фазы войны. При этом Россия сохранит фактический контроль над оккупированными территориями – но их и дальше будут считать законными территориями Украины, которые временно оккупированы и могут быть возвращены дипломатическим путем в будущем, когда для этого представится возможность.

Один из западных дипломатов, которого цитируют анонимно, высказал мнение, что такая временная уступка территориями – единственный возможный вариант для того, чтобы Украина стала членом НАТО.

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Уже бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью на этой неделе намекнул, что незавершенность войны и частичная оккупация территории Украины не обязательно означают, что союзники ни в коем случае не согласятся на полноценное членство Украины.

Столтенберг напомнил о ситуации Японии: предоставленные ей гарантии США не покрывают оккупированные Курильские острова. Так же только Западная Германия получила защиту "зонтиком НАТО" после ее вступления в 1955 году.

"Когда есть политическая воля, всегда есть способы найти решение. Но нужна какая-то линия, которая определит, когда задействуется ст. 5 Североатлантического договора, и Украина должна контролировать всю территорию до этой линии", – отметил Столтенберг.

FT отмечает, что разговоры о "сценарии Западной Германии" для Украины продолжаются в кругах специалистов уже более полутора лет. Среди прочего, такие мысли высказывали бывший заместитель госсекретаря США по делам Европы Дэн Фрид, специальный уполномоченный США по делам Украины времен администрации Трампа Курт Волкер и другие.

Чешский президент Петр Павел в одном из интервью чешским СМИ также говорил, что не думает, что восстановление Украиной контроля над всеми территориями в пределах международно признанных границ является обязательным условием для того, чтобы можно было серьезно говорить о ее вступлении в НАТО.

"Если есть линия демаркации, даже административная граница, мы сможем рассматривать это как временное положение дел и принять Украину в НАТО с теми территориями, которые она контролирует на тот момент", – говорил он.

Американский историк-специалист по периоду холодной войны Мэри Саротт тоже высказалась в пользу такой идеи, напоминая, что индивидуальные условия вступления некоторых стран были адаптированы: Норвегия, страна-соучредитель Альянса, решила не размещать на своей территории баз НАТО; Западную Германию принимали с пониманием, что ее границы являются временными.

Поэтому Украина могла бы определить ту условную границу, по которой будет держать оборону, и возможно какие-то другие условия – например, не размещать союзнические войска на постоянной основе и ядерное оружие, кроме как в случае угрозы нападения, и задекларировать неприменение военной силы за пределами той демаркационной линии, кроме как для самозащиты.

По ее мнению, "частичное" вступление Украины в НАТО по модели Западной Германии является достижимым сценарием условной победы для Украины – она получила бы защиту, свободу и возможность развиваться, а Россия и дальше бы оставалась изолированной, и это лучше, чем если с членством Украины будут медлить до того времени, когда Путин оставит свои амбиции относительно Украины или России удастся добиться новых военных успехов.

Некоторые аналитики считают, что серьезно рассматривать "сценарий Западной Германии" для ситуации Украины – плохая идея, потому что тогда те границы признавали обе стороны, тогда как сейчас в Украине фронт ежедневно движется, обе стороны – Украина и Россия – будут сохранять желание изменить статус кво, а некоторые осторожные члены Североатлантического альянса все равно могут быть не готовы дать Украине гарантии по ст. 5.

Напомним, на первой пресс-конференции в роли генсека НАТО 1 октября Марк Рютте воздержался от прогнозов о том, когда Украина может получить приглашение к вступлению.

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