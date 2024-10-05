Фицо будет убеждать Украину сохранить транзит газа после 2024 года

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует убеждать Украину не прекращать транзит газа с завершением 2024 года, когда истекает срок действия соглашения Украины с "Газпромом" о транзите.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Aktuality.

Фицо сказал, что не исключает проблем с поставками газа в Словакию, который она получает транзитом через Украину, с начала 2025 года, и что на межправительственной встрече 7 октября будет убеждать Киев сохранить транзит.

"Мы будем убеждать украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Европу... Если она (Украина) хочет сохранить эту инфраструктуру, ее нужно использовать", – сказал Фицо.

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Он отметил, что Словакия поддерживает евроинтеграцию Украины и рассчитывает на дружественные шаги со стороны Украины.

"От этого выиграли бы и Словакия, и Украина, ведь за транзит платится плата", – отметил Роберт Фицо.

Отметим, что Фицо говорит о "сохранении транзита", избегая упоминания о российском газе.

В конце 2024 года, как известно, истекает действие контракта с "Газпромом" о транзите через украинскую ГТС. В Киеве категорически отвергали возможность его продления. Это является вызовом для тех немногих стран ЕС – в частности Словакии и Австрии – которые еще продолжают получать российский газ через трубопровод.

Ранее в СМИ появлялась информация, что якобы обсуждают такой вариант сохранения транзита в Европу через украинскую ГТС, чтобы европейские компании закупали газ у Азербайджана, а Украина продолжала использовать эту инфраструктуру и получать доходы от нее.

В июле президент Украины Владимир Зеленский упоминал о таких переговорах с Баку.

В сентябре анонимный собеседник "ЕвроПравды" в правительстве говорил, что пока таких переговоров не ведется. "Однако если Венгрия или Словакия, исключительно при поддержке Еврокомиссии, в соответствии с нашим Соглашением об ассоциации, попросят нас транспортировать, например, азербайджанский газ, у нас не будет оснований им отказать",– уточнил он.