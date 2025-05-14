Глава МИД Германии предупредил о проблемах, если США не будут финансировать миссии ООН
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль предупредил, что, если США прекратят финансирование миротворческих миссии ООН, остальные страны не смогут компенсировать это.
Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит Reuters.
В апреле бюджетное управление Белого дома предложило отменить финансирование миротворческих миссий ООН, ссылаясь на провалы операций в Мали, Ливане и Демократической Республике Конго.
Вашингтон является крупнейшим донором ООН (второе место занимает Китай), на который приходится 22% основного регулярного бюджета ООН в размере 3,7 млрд долларов и 27% бюджета на миротворческие операции в размере 5,6 млрд долларов. Эти выплаты являются обязательными.
Будущее миротворческой деятельности обсуждается на двухдневном политическом форуме высокого уровня, на котором государства-члены заявляют о поддержке операций ООН.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что миротворческая миссия "Голубых касок" сталкивается с серьезными проблемами платежеспособности, и призвал государства вносить взносы в полном объеме и вовремя.
"Мы не сможем полностью заполнить пробел, если США откажутся от финансирования миротворческих операций", – сказал Вадефуль.
Также в Белом доме предложили Государственному департаменту США дополнительно сократить расходы, что предполагает почти полное прекращение финансирования деятельности НАТО и ООН.
На этом фоне сотни работников ООН провели акцию протеста возле европейской штаб-квартиры организации в Женеве, выражая возмущение сокращениями рабочих мест, вызванными масштабным урезанием гуманитарной помощи.