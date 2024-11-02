Полиция Молдовы провела очередные обыски по подкупу избирателей партией-агентом Кремля

Полиция Молдовы рассказала об очередных обысках по подкупу избирателей за деньги из России партией "Шор" и предвыборным блоком "Победа".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Генеральный инспекторат полиции сообщил, что сотрудники полиции и прокуратуры Молдовы провели обыски в Кишиневе и Рышканах в рамках нескольких уголовных дел о подкупе избирателей и незаконном финансировании партий.

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Как отмечается, во время обысков вновь подтвердилось, что участники сети Илана Шора и блока пророссийских сил "Победа" вербуют молдавских граждан и предлагают средства в обмен на голос "против одного из кандидатов".

Во время обысков изъяли, среди прочего, смартфоны подозреваемых с приложением российского "Промсвязьбанка", через который участникам схемы поступали деньги, трудовые контракты с российской организацией "Евразия" и значительные суммы.

Ранее в полиции Молдовы заявили, что перед президентскими выборами и референдумом по ЕС в Молдову из России перевели более 24 млн долларов и за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.

Напомним, 3 ноября в Молдове пройдет второй тур президентских выборов, в котором будут соревноваться действующий президент Майя Санду и кандитат пророссийских "социалистов" Александр Стояногло. Голосование по почте для второго тура уже завершилось.

В первом туре Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%.

Об угрозах в случае победы Стояногло во втором туре читайте в статье Коммунизм, ЕС и "новый взгляд" на Украину.

Смотрите также подробное объяснение "ЕвроПравды" о том, почему в Молдове не поддерживают Европу, и какие шансы у Майи Санду выиграть на выборах.