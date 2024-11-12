Командующие ВМС Украины и Дании встретились в Одессе и обсудили ряд вопросов
Новости — Вторник, 12 ноября 2024, 15:19 —
Командующий Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа встретился со своим коллегой из Дании Хенриком Рюбергом в Одессе.
Об этом сообщили в Facebook ВМС ВСУ, передает "Европейская правда".
Как рассказали в пресс-службе ВМС ВСУ, Рюберг и Неижпапа обсудили актуальную ситуацию в Азово-Черноморском регионе и совместные шаги для усиления обороны.
В частности, среди тем были проекты, направленные на развитие ракетных систем, надводных и подводных беспилотных комплексов, имеющих стратегическое значение для противодействия угрозам в море.
Украинские военные моряки продемонстрировали ходовые возможности катеров, их маневренность, техническое оснащение и способность оперативно выполнять задачи.
Как акцентировали в ВМС, Рюберг выразил готовность к углублению сотрудничества в этих направлениях.
"Дания является одним из наших надежных партнеров, в том числе и в укреплении обороноспособности Украины. И наше сотрудничество – это не просто обмен опытом, а партнерская работа, направленная на преодоление врага, укрепление Украины и защиту нашего народа", – подчеркнул Неижпапа.
21 октября, Германия открыла новый многонациональный военно-морской штаб на Балтийском море, который способен управлять операциями НАТО. Там разместили свой персонал 11 стран, в том числе и Дания.
Накануне Министерство обороны Украины и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с Минобороны Дании на сумму около 535 млн евро.