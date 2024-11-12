Командующие ВМС Украины и Дании встретились в Одессе и обсудили ряд вопросов

Командующий Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа встретился со своим коллегой из Дании Хенриком Рюбергом в Одессе.

Об этом сообщили в Facebook ВМС ВСУ, передает "Европейская правда".

Как рассказали в пресс-службе ВМС ВСУ, Рюберг и Неижпапа обсудили актуальную ситуацию в Азово-Черноморском регионе и совместные шаги для усиления обороны.

Фото: ВМС ЗСУ

В частности, среди тем были проекты, направленные на развитие ракетных систем, надводных и подводных беспилотных комплексов, имеющих стратегическое значение для противодействия угрозам в море.

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Украинские военные моряки продемонстрировали ходовые возможности катеров, их маневренность, техническое оснащение и способность оперативно выполнять задачи.

Фото: ВМС ЗСУ

Как акцентировали в ВМС, Рюберг выразил готовность к углублению сотрудничества в этих направлениях.

"Дания является одним из наших надежных партнеров, в том числе и в укреплении обороноспособности Украины. И наше сотрудничество – это не просто обмен опытом, а партнерская работа, направленная на преодоление врага, укрепление Украины и защиту нашего народа", – подчеркнул Неижпапа.

21 октября, Германия открыла новый многонациональный военно-морской штаб на Балтийском море, который способен управлять операциями НАТО. Там разместили свой персонал 11 стран, в том числе и Дания.

Накануне Министерство обороны Украины и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с Минобороны Дании на сумму около 535 млн евро.