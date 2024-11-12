Судья приостановил рассмотрение дела против Трампа в Нью-Йорке

Нью-йоркский судья Хуан Мерчан, который председательствует по делу Дональда Трампа о выплате денег за молчание порнозвезде, отложил решение относительно иммунитета, которым экс-президент может пользоваться в отношении обвинений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Мерчан сообщил адвокатам Трампа и обвинению, что рассмотрение дела будет приостановлено до 19 ноября.

К этому времени прокуроры должны предоставить судье новую информацию о том, как на вынесение приговора повлияет избрание Трампа президентом США.

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Свое решение Мерчан объявил в тот же день, когда должен был ответить на ходатайство обвинения о том, может ли на Трампа распространяться президентский иммунитет после соответствующего решения Верховного суда США.

При этом дата вынесения приговора избранному президенту пока не изменилась – 26 ноября.

Напомним, речь идет о так называемом деле о "порноденьгах", в котором в мае Трампа признали виновным по обвинению в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс в обмен на ее молчание перед выборами в США 2016 года о сексуальном контакте, который, по ее словам, она имела с Трампом годами ранее.

Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным до сих пор не начались даже слушания по существу.

Сейчас же, после избрания Трампа президентом США, уголовные дела против него могут быть приостановлены или вообще закрыты.