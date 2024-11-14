Дуда: Не представляю, что Трамп позволит РФ уничтожить Украину

Президент Польши Анджей Дуда уверен – новоизбранный американский президент Дональд Трамп не позволит России уничтожить Украину, ведь уважает деньги американских налогоплательщиков.

Об этом сообщает канцелярия польского лидера в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Дуда назвал Трампа "успешным человеком" и "прирожденным бойцом", который "любит драться и, прежде всего, не любит проигрывать".

"Президент Дональд Трамп уважает, и мы это тоже знаем, деньги американских налогоплательщиков", – акцентировал он.

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Дуда отметил, что американский избранник много раз об этом говорил и это подчеркивал.

"Если учесть, сколько США уже вложили в помощь Украине, какие гигантские средства переданы защитникам Украины в виде различной боевой техники, финансовой помощи, чтобы Украина могла выжить и защищать себя, тогда мои выводы понятны, я не могу представить, что президент Дональд Трамп позволит России уничтожить Украину", – подчеркнул он.

Дуда акцентировал – речь идет об уважении к деньгам американских налогоплательщиков, а также о том, чтобы Америка присоединилась и не проиграла.

Также во время встречи с Рюте, Дуда поднимал вопрос о возможности передачи Украине советских истребителей МиГ-29.

Накануне писали, что несколько собеседников проинформировали Fox News относительно того, что Трамп может вскоре назначить специального представителя, который будет отвечать за "переговоры о прекращении войны" Украины и России.