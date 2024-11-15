Умеров и премьер Норвегии пообщались о ситуации на фронте и помощи Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре встретились в Осло и обсудили ситуацию на фронте.

Об этом глава оборонного ведомства в Facebook, передает "Европейская правда".

Как рассказал Умеров, в Осло он обсудил с премьером Норвегии ситуацию на фронте и ключевые потребности Украины.

Фото: Facebook

"Сосредоточились на укреплении нашей противовоздушной обороны накануне зимы и возможностях для норвежских инвестиций в украинскую оборонную промышленность", – поделился он.

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Глава оборонного ведомства поблагодарил главу правительства и народ Норвегии за новый пакет помощи на 500 млн евро.

Норвегия в прошлом году одобрила программу "Нансен" на 75 млрд норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года – то есть 15 млрд норвежских крон ежегодно.

Но в этом году власти страны предложили увеличить финансирование программы до 135 млрд евро и продлить ее еще на три года – до 2030-го.

Недавно оппозиционная Консервативная партия Норвегии предлагала утроить помощь Украине на 2025 год с 15 до 45 млрд норвежских крон, чтобы укрепить ее обороноспособность в нынешний сложный период войны.

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