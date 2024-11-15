В Пентагоне шокированы имеющимся у боевиков-хуситов арсеналом оружия

В Пентагоне заявили, что йеменские боевики-хуситы обладают все более совершенным вооружением, в том числе ракетами, которые "могут делать вещи, что просто поражают".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок и обеспечения Билл Лаплант, которого цитирует Axios.

По его словам, хуситы "становятся все более устрашающими".

"Я инженер и физик, и всю свою карьеру связан с ракетами. То, что я видел из того, что сделали хуситы за последние шесть месяцев, меня просто шокировало", – отметил представитель Пентагона.

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По данным портала, из-за ракетного арсенала, который появился у хуситов, группировка угрожает практически каждому судну, которое проходит по Красному морю, – как гражданскому, так и военному. Некоторые из них даже были потоплены.

В частности, несколько дней назад были атакованы два эсминца ВМС США, когда они проходили через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом.

В прошлом месяце в США заявляли, что намерены сохранять военное присутствие в регионе Красного моря, чтобы вместе с коалицией других стран обеспечивать защиту гражданских судов от атак поддерживаемых Ираном боевиков.

А накануне стало известно, что американские военные нанесли ряд авиаударов по складам оружия хуситов на территории Йемена в ответ на атаки террористов на коммерческие суда в Красном море.