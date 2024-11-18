Зачем разговор с Путиным был нужен Шольцу и достиг ли он своей цели

В конце недели канцлер Германии Олаф Шольц пошел на шаг, вызвавший жесткую реакцию Киева – он позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и час с ним общался.

Президент Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что Олаф Шольц открыл ящик Пандоры, а в МИД Украины напомнили, что Путин расценивает попытки умиротворения как признак слабости.

Однако ключевые западные партнеры не поддержали возмущение украинского руководства. А впоследствии из источников стало известно, что переговоры с Путиным проходили при молчаливом согласии других ключевых западных лидеров.

Но самое важное – то, что думают об этом в самой Германии.

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О том, как немцы реагировали на первый после двухлетней паузы разговор Шольца с Путиным и какую цель преследовал канцлер своими действиями, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой 60 минут позора Шольца: что в Германии думают о попытках канцлера возобновить диалог с Путиным. Далее – краткое ее изложение.

Чего же Шольц пытался достичь этим звонком?

Из официального сообщения немецкого правительства известно, что канцлер склонял российского лидера к переговорам о прекращении огня. Но неужели у него появились надежды, что за почти два года после их прошлого разговора Владимир Путин стал договороспособным?

Ответ – нет. По крайней мере, никаких свидетельств в пользу этого нет.

В Германии мало кто понял пользу диалога с Путиным для Украины и для самого Берлина.

Среди рациональных причин называют несколько: заверить Путина, что западная военная помощь Украине не иссякнет; предупредить российского лидера, что ему не стоит надеяться на соглашение с будущим президентом США Дональдом Трампом, которое будет вредить Украине.

"По мнению Шольца, телефонный звонок имел целью дать понять Путину, что будущее Украины не будет решаться единолично Трампом. И что Европа должна быть привлечена к возможным мирным переговорам", – подчеркивает Spiegel.

Кроме того, Олаф Шольц признал: российский лидер свои взгляды на войну не изменил.

Независимые обозреватели объясняют переговоры канцлера внутренней политикой.

Ведь 23 февраля в Германии пройдут досрочные выборы, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца идет к провалу на них. К тому же все больше социал-демократов отвергают кандидатуру Шольца на пост канцлера.

Переговоры о прекращении войны могут казаться инструментом, способным укрепить позиции Шольца перед выборами.

Мирные переговоры являются предвыборной "фишкой" канцлера и его партии.

Spiegel напоминает, что во время избирательной кампании в Европарламент летом 2024 года СДПГ уже выступала за Шольца как за канцлера мира. Теперь партия снова берет на вооружение эту стратегию. Цель социал-демократов – зайти на электоральное поле "друзей Путина", таких как леворадикальный Альянс Сары Вагенкнехт и ультраправая "Альтернатива для Германии".

Звонок Путину, как пояснил профессор политологии Кельнского университета Томас Егер, стал бы доказательством, что Шольц активно работает на ниве мирного урегулирования.

А обозреватель издания Die Zeit считает этот шаг Шольца сугубо предвыборным, а не мирным.

Он подчеркнул, что "теперь Шольц может сказать (лидеру леворадикалов Саре) Вагенкнехт, что пока она просто болтает, он разговаривает с Путиным, и передать Фридриху Мерцу (кандидату в канцлеры от оппозиционного ХДС): "Я веду переговоры, пока вы хотите поставить ракеты Taurus".

Причем нельзя исключить, что в итоге переговоры Шольц-Путин приблизят передачу ракет Taurus ВСУ – несмотря на стремление стремительно теряющего власть Шольца предотвратить это.

Подробнее – в статье Кристины Бондаревой 60 минут позора Шольца: что в Германии думают о попытках канцлера возобновить диалог с Путиным.