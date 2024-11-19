Что происходит с протестами в Грузии и почему власть еще не победила

В субботу, 16 ноября, Центризбирком Грузии подвел окончательные итоги парламентских выборов 26 октября.

Объявить об окончании выборов не помешали ни масштабные протесты под офисом избиркома, ни масштабная критика этих выборов Западом, ни даже обливание краской самого главы ЦИК.

На первый взгляд, это победа партии власти "Грузинская мечта" – она получила более половины мест в новом парламенте и сможет самостоятельно формировать как новое правительство, так и курс страны.

Однако эта победа "Грузинской мечты" может оказаться пирровой, считают основатель Грузинско-Украинского центра Амиран Хевцуриани и редактор "Европейской правды" Юрий Панченко "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию. Далее – краткое ее изложение.

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Одна из ключевых составляющих начального успеха "Грузинской мечты" – разобщенность оппозиции и определенный шок от масштабов фальсификаций на выборах 26 октября.

Масштабные протесты начались лишь через несколько дней после окончания голосования, а главное, первый массовый протест на долгое время оказался единственным.

Оппозиция, как оказалось, берегла силы своих сторонников – однако эта стратегия оказалась явно ошибочной. А те протесты, которые оппозиции удалось собрать – а они были реально массовыми, – были подчеркнуто мирными, и поэтому не смогли повлиять на планы власти.

Зато стратегия "Грузинской мечты" – победить протесты, истощив их, легализовать результат выборов, а затем вступить в переговоры с ЕС, предлагая определенные уступки в обмен на признание выборов.

Один из немногих инструментов, который есть у оппозиции, – отказ от работы в парламенте.

Однако накануне нынешних выборов "Грузинская мечта" упростила старт работы нового парламента – теперь для его открытия достаточно лишь простого большинства депутатов.

В ответ оппозиция угрожает бойкотировать законодательную работу, чтобы своим присутствием не легитимизировать парламент, избранный с такими нарушениями.

Более того, в оппозиции пытаются сложить мандаты, хотя реализовать это будет очень нелегко.

Такая неопределенность дает "Грузинской мечте" шанс "купить" или запугать отдельных оппозиционных депутатов.

И это запугивание уже началось. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уже угрожает оппозиции запретом в случае отказа от работы в парламенте. И такой запрет они могут организовать через Конституционный суд. Но, это опасный путь.

Еще одно событие, от которого зависит исход выборов, – обнародование полного отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Именно этого отчета ждут западные страны, чтобы принять окончательное решение о признании или непризнании прошедших выборов, и соответственно – власти в стране.

Хотя, следует признать, какими бы ни были выводы, решение о признании или непризнании выборов будет политическим.

А значит, оно будет учитывать не только рекомендации международных наблюдателей, но и расклады в Белом доме, готовность европейских лидеров действовать жестко (к сожалению, возможности ЕС часто блокируются большим другом грузинской власти Виктором Орбаном) и даже ход уличных протестов, а также готовность депутатов от оппозиции противостоять давлению власти.

И наконец, ключевой вопрос: что может изменить непризнание со стороны Запада выборов в Грузии и введение санкций против руководства страны?

Ответ очень прост – все или почти все.

До сих пор в ЕС и США избегали по-настоящему жесткой политики в отношении Грузии.

Победа проевропейской Грузии не будет легкой. Однако решимость Запада способна развеять разочарование и усталость и дать в конце концов реальный шанс на успех.

Подробнее – в статье Амирана Хевцуриани и Юрия Панченко "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.