Дания выделит 1 млрд датских крон на оборонную промышленность Украины

Дания выделит 1 млрд датских крон (около $96 млн) на украинскую оборонную промышленность.

Об этом на пресс-конференции в Украине заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, цитирует общественный вещатель DR, передает "Европейская правда".

Фредериксен находится с визитом в Украине 19 ноября.

В этот же день она объявила на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским о выделении 1 млрд датских крон (около $96 млн) на украинскую оборонную промышленность.

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"Мы можем иметь мир в Европе только тогда, когда сможем себя защитить", – заявила она.

Как передает общественный вещатель, Фредериксен также призвала другие европейские страны последовать примеру Дании и пожертвовать больше денег Украине.

Журналисты отметили, что деньги поступают из Датского фонда для Украины и пойдут на производство украинского оружия.

Фото: DR

Напомним, в июне Украина и Дания подписали меморандум о закупке североевропейским государством вооружения и техники у украинских производителей. Дания стала первой страной, которая пошла на такой шаг.

Недавно Министерство обороны Украины и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заключили ряд имплементационных соглашений с Минобороны Дании на сумму около 535 млн евро.