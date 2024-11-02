Смертоносные наводнения в Испании: количество погибших возросло до 211

По состоянию на субботу, 2 ноября, в результате масштабных наводнений в Испании погибли уже 211 человек.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, которого цитирует EFE, сообщает "Европейская правда".

По словам Санчеса, нынешняя стихия стала "одной из самых масштабных в нашей стране".

Он добавил, что правительство отправит в наиболее пострадавшее от наводнений Валенсийское сообщество еще 5000 военных и 5000 полицейских и гражданских гвардейцев для помощи.

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"Речь идет о самом большом развертывании войск сил государственной безопасности и вооруженных сил, которое когда-либо происходило в нашей стране в мирное время", – отметил испанский премьер.

Он также проинформировал, что сейчас более 30 тысяч человек были спасены из затопленных домов, дорог и промышленных районов.

Санчес добавил, что будет создана межведомственная комиссия, которая будет работать над тем, чтобы срочно и быстро способствовать реконструкции и экономическому возрождению пострадавших районов.

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов. В частности, о помощи стране информировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, ранее на этой неделе Национальная полиция Испании арестовала 39 человек, в том числе нескольких несовершеннолетних, за кражи в районах, наиболее пострадавших от стихии.