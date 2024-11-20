Лихтенштейн согласовал режимы санкций против Беларуси и России

Правительство Лихтенштейна во вторник, 19 ноября, гармонизировало санкционные меры против Беларуси с аналогичными ограничениями в отношении России.

Об этом говорится в сообщении лихтенштейнского правительства, пишет "Европейская правда".

Своим решением власти Лихтенштейна внесли поправки в постановление о санкциях против Беларуси, введенные за содействие полномасштабной российской агрессии, и присоединилась к решению ЕС от 29 июня 2024 года.

"Этим решением ЕС гармонизировал финансовые, товарные и торговые санкции против Беларуси с уровнем санкций против России в различных сферах. Меры направлены, в частности, на то, чтобы сделать невозможным обход санкций ЕС против России через Беларусь", – говорится в сообщении.

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Среди новых ограничений, которые действуют в отношении Беларуси со стороны Лихтенштейна, – запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, запрет на импорт золота, алмазов, гелия, угля и сырой нефти, а также дальнейшие меры для противодействия уклонению от санкций.

В апреле, как сообщалось, Лихтенштейн присоединился к решению Совета ЕС продлить санкции против лиц и учреждений за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.