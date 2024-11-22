США передали генераторы водопоставщикам четырех областей Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) передало 63 генератора водопоставщикам нескольких областей Украины.

Об этом USAID сообщило в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Агентство США по международному развитию проинформировало о предоставлении Украине оборудования для подготовки к отопительному сезону 2024/25, чтобы обеспечить стабильную работу общественных служб.

"Мы передали 63 генератора водопоставщикам Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской областей, а также трансформаторы, насосы и другое оборудование по всей стране", – отметили они.

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Фото: X

В начале октября США через Агентство США по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

А 13 ноября Украина получила от США грант в $1,35 млрд и эти средства направят на гуманитарные и социальные программы.