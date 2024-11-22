Блинкен едет в Италию, чтобы обсудить войну в Украине во время G7

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется в Италию для участия в работе министерского заседания G7, а также посетит Ватикан для встречи с Папой Римским.

Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа США, передает "Европейская правда".

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Блинкен посетит Ананьи и Фьюджи, Италия, а также Ватикан с 23 по 27 ноября.

В Ананьи и Фьюджи он примет участие во встрече министров иностранных дел G7, где обсудит с партнерами ряд вопросов, включая конфликты на Ближнем Востоке, войну России против Украины и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Отмечается, что после встречи Блинкен отправится в Ватикан, где встретится с Папой Франциском, кардиналом Паролином и кардиналом Галлахером, чтобы "обсудить насущные международные проблемы, в том числе Ближний Восток и агрессию России против Украины".

Недавно писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе встретился с Блинкеном, среди прочего, они говорили о текущей ситуации и потребностях Украины.

Страны G7 16 ноября заявили, что будут продолжать оказывать Украине необходимую помощь и поддержку для защиты от российской агрессии столько, сколько потребуется.