G7 осудила очередное "ядерное возбуждение" Кремля

Министры иностранных дел "Группы семи" подтвердили дальнейшую поддержку Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии и осудили эскалацию ядерной риторики со стороны Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление по итогам встречи глав МИД стран "Группы семи" распространило итальянское председательство в G7.

Руководители внешнеполитических ведомств "Группы семи" решительно осудили жестокие атаки на украинские города и критически важные объекты гражданской инфраструктуры, а также неприемлемые жертвы среди гражданского населения.

"Использование Россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября является еще одним свидетельством ее безрассудного и эскалационного поведения. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины будет оставаться непоколебимой", – подчеркнули они.

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Министры также "самым решительным образом" осудили "безответственную и угрожающую ядерную риторику России".

"Мы никогда не будем мириться с угрозами применения ядерного оружия, не говоря уже о любом применении ядерного оружия, со стороны России в контексте ее агрессивной войны против Украины", – говорится в заявлении глав МИД стран G7.

Там в то же время не указано, как именно "Группа семи" планирует реагировать на новые ядерные угрозы Кремля.

На прошлой неделе хозяин Кремля Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Глава военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр говорил, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.