Канцлер Австрии предложил Трампу место для переговоров о "мире в Украине"

Австрийский канцлер Карл Негаммер заявил, что предложил избранному президенту США Дональду Трампу Австрию как площадку для ведения "мирных переговоров" между Украиной и Россией.

Детали разговора Негаммер рассказал в интервью каналу PULS 24, которое должно выйти во вторник вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу канала.

По словам канцлера Австрии, его разговор с Трампом от начала быстро перешел к теме российско-украинской войны.

"Трамп спросил меня о моей оценке, поскольку я был одним из немногих, кто встречался с Путиным и Зеленским. Он также изложил мне свой взгляд. И мы очень быстро начали говорить о том, насколько важен мир и насколько важно, чтобы война прекратилась", – поделился он.

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Негаммер, по его же словам, предложил Австрию как "хорошее место для переговоров, как нейтральную страну". Как на это отреагировал избранный президент США, не уточняется.

Австрийский канцлер также заявил, что из разговора с Трампом у него сложилось впечатление, что тот "очень эмоционально, в положительном смысле, думает об окончании войны".

Как известно, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет прекратить войну между Россией и Украиной "за 24 часа". Однако, насколько известно, никаких конкретных планов реализации этого у него не было.

В то же время, по данным СМИ, среди предложений якобы фигурирует идея о заморозке фронта на актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

В первые дни после президентских выборов в США Зеленский отметил, что для Украины неприемлемы мысли о каких-то уступках России и это стало бы "самоубийством для всей Европы".

Впоследствии он выразил оценку, что при Трампе война "завершится быстрее".