Канцлер Австрии предложил Трампу место для переговоров о "мире в Украине"
Австрийский канцлер Карл Негаммер заявил, что предложил избранному президенту США Дональду Трампу Австрию как площадку для ведения "мирных переговоров" между Украиной и Россией.
Детали разговора Негаммер рассказал в интервью каналу PULS 24, которое должно выйти во вторник вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу канала.
По словам канцлера Австрии, его разговор с Трампом от начала быстро перешел к теме российско-украинской войны.
"Трамп спросил меня о моей оценке, поскольку я был одним из немногих, кто встречался с Путиным и Зеленским. Он также изложил мне свой взгляд. И мы очень быстро начали говорить о том, насколько важен мир и насколько важно, чтобы война прекратилась", – поделился он.
Негаммер, по его же словам, предложил Австрию как "хорошее место для переговоров, как нейтральную страну". Как на это отреагировал избранный президент США, не уточняется.
Австрийский канцлер также заявил, что из разговора с Трампом у него сложилось впечатление, что тот "очень эмоционально, в положительном смысле, думает об окончании войны".
Как известно, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет прекратить войну между Россией и Украиной "за 24 часа". Однако, насколько известно, никаких конкретных планов реализации этого у него не было.
В то же время, по данным СМИ, среди предложений якобы фигурирует идея о заморозке фронта на актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.
В первые дни после президентских выборов в США Зеленский отметил, что для Украины неприемлемы мысли о каких-то уступках России и это стало бы "самоубийством для всей Европы".
Впоследствии он выразил оценку, что при Трампе война "завершится быстрее".