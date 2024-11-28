В МИД подтвердили дискуссии о снижении мобилизационного возраста с партнерами

Украина во время переговоров с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, но считает, что сейчас большей проблемой является торможение поставок уже обещанного оружия.

Об этом на брифинге в четверг, 28 ноября, заявил представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

По словам Тихого, вопрос снижения мобилизационного возраста действительно обсуждается на переговорах с партнерами, но он отрицает, что "он является точкой напряженности или обсуждался негативно или критически".

"Хочу заметить, что это Украина обычно инициирует такие обсуждения. На наших переговорах мы сообщаем партнерам о динамике мобилизации, которая у нас происходит. Это часть дискуссии так же, как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегия, оборона, санкции, сдерживание и т.д.", – пояснил он.

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Представитель МИД добавил, что сейчас в Украине нет достаточного количества оружия и оборудования, чтобы оснастить уже мобилизованных мужчин.

"Когда мы читаем источники, которые утверждают, что Украина должна мобилизовать больше, и это главная проблема, у нас другое видение. По нашему мнению, уже объявленная помощь, оружие и оборудование, должны прибыть в Украину быстрее", – отметил Тихий.

Накануне чиновник администрации Байдена сказал СМИ, что там призывают Украину быстро увеличить численность вооруженных сил за счет, в частности, пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы позволить призыв в армию людей с 18 лет.

Напомним, 19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя – и причиной этого он назвал проблемы с мобилизацией.

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