Байден отреагировал на новую массированную атаку РФ на энергетику Украины

Президент США Джо Байден после массированной воздушной атаки РФ 28 ноября против энергетической инфраструктуры Украины выступил с заявлением о поддержке украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления президента США.

Байден отметил, что Россия совершила ужасную воздушную атаку на Украину, запустив около 200 ракет и беспилотников против украинских городов и энергетической инфраструктуры, лишив украинское гражданское население доступа к электроэнергии.

"Эта атака является возмутительной и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии. В этот день мое послание к украинскому народу является четким: Соединенные Штаты поддерживают вас", – отметил Джо Байден.

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Глава Белого дома подчеркнул, что в начале этого года по его поручению Соединенные Штаты начали определять приоритетность экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину.

Как следствие этого решения, по словам Байдена, Министерство обороны США поставило Украине сотни дополнительных ракет ПВО, и дальнейшие поставки продолжаются.

"В течение месяцев моя администрация работала над тем, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической сети в рамках подготовки к зиме, и Министерство обороны продолжает предоставлять Украине другие критические возможности, в том числе артиллерию, ракеты и бронетехнику", – добавил президент США.

Накануне агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Джо Байдена готовит пакет оружия для Украины на сумму 725 млн долларов.

Также сообщалось, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще 24 млрд долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву.

Но будущий состав Конгресса, где будут преобладать республиканцы, к этому запросу относится прохладно.