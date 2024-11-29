Европейские и иранские дипломаты проведут "мозговой штурм" на фоне прихода Трампа

Европейские и иранские дипломаты проведут встречи в пятницу, чтобы обсудить, смогут ли они начать серьезные переговоры в ближайшие недели с целью разрядки напряженности в регионе, до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Встречи в швейцарской Женеве имеют целью выяснить, удастся ли достичь какого-то импульса накануне 20 января, когда состоится инаугурация Трампа.

Заместитель министра иностранных дел Ирана и старший переговорщик по ядерной программе Маджид Тахтераванчи встречается в пятницу с ведущими дипломатами из Великобритании, Германии и Франции, известными как E3, после встречи с главным координатором ЕС в четверг вечером.

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Встречи в Женеве будут похожими на "мозговой штурм", сосредоточенный на опасениях относительно того, как Трамп будет действовать в отношении Ирана, говорят дипломаты.

Европейские, израильские и региональные дипломаты говорят, что будущая администрация Трампа, в которую входят известные ястребы по Ирану, такие как Марко Рубио, будет продвигать политику "максимального давления". Она будет направлена на то, чтобы ослабить Иран в экономическом плане – так же, как Трамп пытался это сделать во время своего первого президентства.

Также говорят, что Трамп может попытаться заключить что-то вроде большой сделки с участием региональных игроков для урегулирования многочисленных кризисов в регионе.

Три иранских чиновника заявили, что первоочередной целью Тегерана будет поиск путей для обеспечения "снятия санкций", введенных с 2018 года, после того, как Трамп отказался от ядерной сделки 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами.

С 2018 года Иран ускорил свою ядерную программу, ограничивая возможности Международного агентства по атомной энергии контролировать ее.

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