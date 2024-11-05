G7 и союзники работают над скоординированным ответом на использование войск КНДР Россией

Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) и трех ключевых стран-союзниц заявили во вторник, что они серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в России и работают над совместным ответом на эту ситуацию.

Об этом говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД Японии, пишет "Европейская правда".

Кроме членов G7 – США, Японии, Италии, Великобритании, Германии, Франции, Канады и ЕС – заявление также подписали Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

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Министры заявили, что выражают "серьезную обеспокоенность в связи с развертыванием войск КНДР в России, которые могут быть использованы на поле боя против Украины".

"Несколько тысяч военных КНДР были развернуты в России. Прямая поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины, кроме демонстрации отчаянных усилий России компенсировать свои потери, будет означать опасное расширение конфликта, что будет иметь серьезные последствия для мира и безопасности в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе", – сказано в заявлении.

Министры отметили, что они "самым решительным образом" осуждают усиление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, включая "незаконную закупку" Россией северокорейских баллистических ракет.

Министры призвали КНДР прекратить оказывать помощь России в ее захватнической войне.

Они также "глубоко обеспокоены" потенциальной возможностью любой передачи Северной Корее технологий, связанных с ядерным оружием или баллистическими ракетами.

Министры подтвердили приверженность поддержке Украины и заявили, что работают с международными партнерами "над скоординированным ответом на это новое развитие событий".

Напомним, 1 ноября председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что США и союзники по НАТО должны рассмотреть возможность атаки "непосредственно на северокорейские войска", если они будут находиться на территории Украины и участвовать в боевых действиях на стороне РФ.

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании указало, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.

Президент Владимир Зеленский 4 ноября сообщил, что в Курской области РФ уже находятся 11 тысяч военных из КНДР, а ответной реакции западных партнеров до сих пор нет.