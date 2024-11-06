Стояногло через два дня признал поражение на выборах президента Молдовы

Поддержанный пророссийскими силами бывший кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло через два дня после объявления предварительных результатов выборов признал поражение во втором туре.

Об этом он заявил в обращении в среду, 6 ноября, передает "Европейская правда".

По словам Стояногло, результаты выборов президента "показали, что мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили".

В то же время он заявил о "политической предвзятости и захвате ключевых государственных структур", а победу Майи Санду назвал "слабой и искусственной".

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"Ведь если триумф строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре, поражение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Манипуляции, язык ненависти и раскол не могут быть долгосрочной основой", – считает Стояногло.

Он намекнул, что собирается продолжить участие в молдавской политике, сказав, что "наша борьба за свободную, стабильную и процветающую Молдову только начинается".

Ранее пророссийская Партия социалистов Молдовы, которая выдвинула на выборах Стояногло, заявила, что не признает результатов голосования на зарубежных участках. Социалисты назвали "настоящим победителем" Стояногло.

Такое же заявили и в Кремле: мол, Майя Санду не может считаться президентом Молдовы.

Смотрите подробное объяснение "ЕП" о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл.