В Польше готовят обновленный закон о гражданской защите и подготовке населения

Польское правительство готовит обновленное законодательство по гражданской защите и готовности гражданских к чрезвычайным ситуациям, в частности на случай вооруженного конфликта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В Минобороны и Министерстве внутренних дел Польши отметили, что толчком к обновлению законодательства в этой сфере стала полномасштабная война России против Украины.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что власти вносят проект не с целью напугать кого-то, но важно, чтобы страна была готова ко всем потенциальным сценариям.

Среди прочего, проект предусматривает создание массовых доступных курсов по безопасности во время чрезвычайных ситуаций и домедицинской помощи.

Также он предусматривает обновление и совершенствование систем оповещения населения и увеличение количества укрытий, которые действительно пригодны для такого использования.

В недавнем докладе аудиторского ведомства отмечалось, что адекватными укрытиями в случае чрезвычайной ситуации были бы обеспечены только 4% населения Польши. Публичная дискуссия вокруг наличия укрытий продолжается в Польше уже не первый месяц.

Недавно мэр Варшавы Рафал Тшасковский пообещал инвестировать 27 млн евро в подготовку гражданских, улучшение существующих укрытий и оборудование новых.

Проект ожидаемо вынесут на рассмотрение парламента в мае после консультаций по нему с общественностью и местными властями, поскольку последняя будет играть значительную роль в практическом воплощении законодательства. Средства на это будут выделяться из государственного и местных бюджетов, могут частично привлекаться и средства из фондов ЕС.

Министр образования Германии также высказалась за то, что в школах нужно уделять больше внимания гражданской защите, а Немецкий союз городов и общин призвал федеральные власти к миллиардным инвестициям с целью защитить население от возможной войны.

В Эстонии хотят дополнить строительные нормы требованием об укрытиях.