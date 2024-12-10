СМИ: Китай готовит ограничения экспорта компонентов для дронов, что может ударить и по Украине

Западные чиновники якобы располагают информацией о намерениях Китая с нового года расширить экспортные ограничения на компоненты, используемые для производства различных беспилотников, что может усложнить их доступность в том числе для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg на основе общения с рядом анонимных собеседников.

Недавно Китай начал сокращать продажи в США и Европу основных компонентов, используемых в БПЛА, а с 2025 года ограничения планируют усилить, рассказывают источники.

Нововведения якобы могут быть в форме лицензионного разрешения на основании запланированного использования компонентов, а китайские компании должны будут уведомлять Пекин о планах поставок.

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Причиной для планов стало обострение торгового конфликта с США в последнее время – Вашингтон ограничил продажу в Китай микросхем с высокой пропускной способностью и полупроводников, а Пекин в ответ запретил продажу в США ряда технологических товаров, которые могут использоваться в военных целях. Это сразу привело к росту цен на некоторые компоненты.

Собеседники Bloomberg говорят, что ограничения уже ощутимы для компаний в США и ЕС, государственные ведомства отслеживают эту ситуацию. Госдеп и Министерство торговли планируют сотрудничать с компаниями, помогая им найти альтернативные источники поставок.

Производители БПЛА в Европе уже некоторое время меняют поставщиков так, чтобы меньше зависеть от Китая, однако в целом КНР до сих пор остается крупнейшим производителем дешевых компонентов, и, по некоторым оценкам, контролирует до 80% рынка.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп угрожал после возвращения в Белый дом сразу ввести тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

Пекин в ответ заявил, что "никто не выиграет торговую войну".