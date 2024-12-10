США впервые успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности в районе Гуама

Агентство противоракетной обороны США впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности воздушного базирования во время испытаний возле Гуама.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил Пентагон во вторник, его заявление приводит агентство Reuters.

Гуам – американская территория в западной части Тихого океана – является стратегическим военным форпостом, расположенным ближе к Китаю, чем к Гавайским островам. Он играет решающую роль в поддержании американского присутствия в регионе и сдерживании потенциальных противников.

Успешное испытание подчеркивает стремление Пентагона усилить оборону Гуама от новых ракетных угроз.

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Во время испытания система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и вертикальной пусковой установкой, осуществила пуск ракеты Standard Missile-3 Block IIA.

Директор Агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенант Хит Коллинз назвал это испытание "огромными коллективными усилиями", подчеркнув его важность для проверки совместной архитектуры отслеживания и интегрированных сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны Гуама.

Успешный перехват является частью более широкой инициативы по развитию системы обороны Гуама, которая имеет целью обеспечить усиленную интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Агентство противоракетной обороны планирует использовать данные, собранные во время этого эксперимента, для дальнейшего совершенствования и проверки концепции и требований к будущей системе ПРО.

Напомним, в ноябре США официально подтвердили, что Россия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности и предупредила США незадолго до ее запуска.

В Пентагоне заявили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Глава РФ Владимир Путин объявил, что была запущена ракета "Орешник" и средств для ее перехвата не существует.