СМИ: НАТО хочет установить конкретные цели производства оружия для государств-членов

Североатлантический Альянс планирует установить новые конкретные цели относительно того, сколько систем вооружений должны производить страны – члены НАТО, уже в 2025 году.

Об этом узнало агентство Bloomberg от анонимных собеседников, пишет "Европейская правда".

По информации Bloomberg, в НАТО стремятся определить для государств-членов конкретные обязательства по производству танков, артиллерии и других видов вооружений.

Приоритетами, по словам одного из собеседников агентства, будут усиление противовоздушной обороны, наступательных систем вооружений и потенциала ядерного сдерживания.

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Источники также говорят, что новые цели могут привести к повышению минимального показателя расходов на оборону странами НАТО до 3% ВВП вместо нынешних 2%.

В Альянсе планируют, что цели будут согласованы министрами иностранных дел и обороны НАТО к следующему саммиту в июне 2025 года, но допускают, что сроки могут быть перенесены, пишет Bloomberg.

Члены НАТО обязались увеличить расходы на оборону для противодействия угрозе со стороны России после полномасштабного вторжения в Украину, а также на фоне избрания президентом США Дональда Трампа, который требует от европейских членов усилить вклад в коллективную безопасность.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что союзники однозначно начнут обсуждение о более высоких, чем 2% ВВП, целевых показателях расходов на оборону, поскольку текущего уровня расходов в будущем будет недостаточно.

Известно, что Польша сделает совместное финансирование обороны в Евросоюзе приоритетом во время своего председательства в ЕС, учитывая тревогу, вызванную войной в Украине и возвращением скептика НАТО Дональда Трампа в Белый дом.