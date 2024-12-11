Парламент Австрии снял иммунитет с лидера ультраправых

Нижняя палата парламента Австрии в среду, 11 декабря, сняла неприкосновенность с лидера ультраправой Австрийской партии свободы (FPO) Герберта Кикля, чтобы прокуратура смогла расследовать обвинения против него.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Комитет австрийского парламента по вопросам неприкосновенности собрался ранее в среду и рекомендовал палате признать, что причин не снимать неприкосновенность с Кикля нет.

Далее решение приняли на пленарном заседании – его поддержали все партии, кроме Австрийской партии свободы.

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"Никто не стоит над правилами. К Герберту Киклю применяются те же правила, что и к любому другому гражданину", – прокомментировал депутат от Австрийской народной партии Кристоф Зариц, который подал ходатайство о снятии иммунитета с Кикля.

Теперь Центральная прокуратуры по экономическим преступлениям и коррупции Австрии (WKStA) сможет начать расследование по жалобе, поданной еще в июле экс-депутатом от Австрийской народной партии.

Жалоба касается показаний лидера ультраправых в парламентском комитете в апреле 2024 года. Тогда он якобы солгал в ответах на несколько вопросов, в частности о рекламе в печатных СМИ, оплаченной FPO.

Напомним, Австрийская партия свободы заняла первое место на парламентских выборах в конце сентябре, получив около 29% голосов, и сейчас имеет больше всего мест в парламенте.

Но поскольку для формирования правительства партия должна контролировать большинство мест, а ни одна другая политсила не изъявила желания управлять с ультраправыми, переговоры о создании коалиции начали три другие партии.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.