Разведка Британии назвала ключевую цель РФ после падения режима Асада в Сирии

После падения режима Башара Асада в Сирии Россия будет пытаться сохранить контроль над своими военными базами в стране, прогнозирует британская разведка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре, который опубликован на странице британского Минобороны в X (Twitter).

Как отметили в ведомстве, российская сторона считает, что свержение Асада – своего ключевого союзника – повредит как ее региональным стратегическим интересам, так и "имиджу гаранта безопасности".

При этом в обзоре говорится, что приоритетность войны в Украине для России, вероятно, ухудшила ее способность и возможности поддерживать режим Асада у власти.

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Главной целью России в Сирии, отмечает британская разведка, является сохранение контроля над военными базами – крупнейшей зарубежной базой в Тартусе и авиабазой в Хмеймиме – для обеспечения доступа российских стратегических активов на Ближний Восток и к Средиземному морю, поддерживающих ее цели в Африке и позволяющих проецировать военную мощь.

Крах режима Асада почти наверняка увеличил риск для безопасности этих объектов, добавляют в ведомстве.

"В краткосрочной перспективе Россия, скорее всего, будет стремиться восстановить свою репутацию надежного партнера и дипломатически взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами, вовлеченными в усилия по обеспечению гарантий безопасности своих военных баз", – резюмировали в обзоре.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия и Иран были соучастниками преступлений свергнутого сирийского президента Башара Асада, а его падение показало, что они были "ненадежными партнерами".

Также после падения режима Асада в Европе звучали мнения, что так же неожиданно однажды может "посыпаться" власть Владимира Путина.