Что известно о новом премьере Франции и сможет ли он вывести страну из политического кризиса

Новым премьером Франции президент Эмманюэль Макрон назначил центриста Франсуа Байру.

Это уже четвертый премьер-министр за 2024-й год. Последний раз такая ситуация во Франции была в далеком 1946 году.

Однако тогда речь действительно шла о временных технических правительствах, тогда как сейчас такие частые изменения свидетельствуют о глубоком политическом кризисе, в который попала Франция.

Достаточно вспомнить, что предыдущий премьер Мишель Барнье установил антирекорд пребывания на посту главы правительства.

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О том, не побьет ли новый премьер Франции этот печальный рекорд и что известно о Франсуа Байру, смотрите в нашем свежем видео, а более подробно – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Вынужденный выбор Макрона: чего ждать Украине от нового премьер-министра Франции. Далее – краткое ее изложение.

4 декабря Национальная ассамблея проголосовала за недоверие правительству премьер-министра Мишеля Барнье – против него объединились непримиримые оппоненты: ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" и блок левых партий "Новый народный фронт".

После этого Макрон начал искать такой формат нового правительства, который был бы защищен от аналогичного вотума недоверия.

Он выбрал вариант формирования коалиции всех партий, за исключением "Национального объединения" и ультралевой партии "Непокоренная Франция".

Такую попытку Макрон делал еще летом, но безрезультатно. На этот раз он был достаточно близок к успеху, но все испортило новое требование, которое социалисты выдвинули почти в последний момент. Это требование явно противоречило предыдущим договоренностям с президентом, а оперативно решить эту проблему Макрону не удалось.

Поэтому, вопреки обещаниям, объявление нового премьера было перенесено с 12 декабря на 13-е, когда президент Франции объявил о назначении новым премьером Франсуа Байру.

И сейчас, и при предыдущей коалициаде Франсуа Байру считался одним из фаворитов для назначения на должность премьера.

73-летний мэр небольшого города По является одним из самых опытных политиков в пропрезидентском блоке. К слову, он трижды участвовал в президентских выборах.

Среди прочего, Байру является президентом и основателем партии "Демократическое движение". А также председателем Европейской демократической партии – объединения в Европарламенте, которое имеет 10 мандатов и входит в семью Renew Europe.

Политическая карьера нового главы правительства Франции показывает – он умеет сотрудничать как с умеренными левыми, так и с умеренными правыми. Умение, которое ему непременно должно пригодиться на премьерской должности.

И что важно для Киева, Байру никогда не имел тесных связей с РФ (в отличие от многих "республиканцев"), всегда поддерживал дальнейшую европейскую интеграцию и усиление европейских институтов.

А главное – поддерживал политику Макрона по помощи Украине.

Однако остается открытым вопрос – способно ли правительство под его руководством выдержать вотум недоверия от оппозиции?

Свое первое голосование за вотум недоверия Байру должен выдержать.

Такой оптимистичный прогноз базируется на позиции "Нацобъединения", где пытаются выглядеть более конструктивно, чем ультралевые.

Вместе с тем, лидер ультраправой партии Джордан Барделла утверждает, что в "Нацобъединении" сохраняют все свои красные линии по сотрудничеству с правительством.

По меньшей мере это означает, что новое правительство столкнется с той же проблемой, которая привела к отставке правительство Барнье – госбюджет на 2025 год требует сокращения дефицита, а это невозможно сделать без урезания социальных расходов. Инициатива – которую оппозиция поддержать не готова.

"Все понимают сложность задачи. Однако я также думаю, что путь к объединению существует, и что его нужно найти", – заявил он сразу после своего назначения.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Вынужденный выбор Макрона: чего ждать Украине от нового премьер-министра Франции.