Шольц обещает помочь восстановить Сирию после падения режима Асада

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал помочь с восстановлением Сирии после падения режима Башара Асада в стране.

Его заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По словам канцлера, после многих лет страданий, пережитых во время гражданской войны, сирийцы заслуживают жизни в условиях свободы и безопасности.

Новые власти страны должны обеспечить это, сказал Шольц.

Реклама:

"Мы будем работать с ними на этой основе", – отметил канцлер.

Некоторые сирийские беженцы в Германии надеются вскоре вернуться на родину, добавил Шольц.

"Мы также будем поддерживать это, как только позволит ситуация", – сказал он.

Однако сирийцам, которые хорошо интегрировались в Германии, по-прежнему будут рады в стране, заметил он.

Отметим, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

СМИ сообщали, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.

А 11 декабря в Германии призвали Израиль и Турцию не "ставить под угрозу " формирование нового правительства в Сирии.