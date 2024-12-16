Среди украинцев значительно снизился уровень симпатии к полякам и Польше

С 83% в 2022 году до 41% сегодня снизился уровень симпатии украинцев к Польше и полякам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской компанией Info Sapiens по заказу Центра Мерошевского, сообщает в понедельник Rzeczpospolita, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, на вопрос о том, как они относятся к полякам, 4% опрошенных украинцев ответили, что "очень хорошо", 37% – "хорошо", 53% – "нейтрально", 4% – "плохо", 1% – "очень плохо", еще 1% не определились с ответом.

Между тем, в 2022 году эти показатели составляли соответственно 46% – "очень хорошо", 37% – "хорошо", 15% – "нейтрально", 2% не определились с оценкой, а "плохо" или "очень плохо" не было вообще.

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"Мы не можем говорить о масштабах помощи, которую мы оказали нашему соседу, в то время как протесты польских фермеров на границе с Украиной и эмоции, сопровождающие войну, сильно влияют на настроения, а Россия эксплуатирует исторические страхи", – таковы выводы отчета Центра Мерошевского „Польша и поляки в глазах украинцев 2024".

Опрос проводился по заказу Центра Мерошевского украинской компанией Info Sapiens с 1 по 11 ноября этого года методом CATI на случайной выборке из 1008 украинцев.

Как сообщалось недавно, по сравнению с прошлым годом президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц больше всего "просели " в рейтинге иностранных лидеров, которым доверяют украинцы, а единственным из лидеров, для кого этот показатель вырос, стал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также выяснилось, что более 70% украинцев поддерживают идею постепенного вступления Украины в НАТО по модели Западной Германии.

О других выводах исследования читайте в статье Разочарование в союзниках и надежда на Трампа: как за год изменились настроения украинцев.