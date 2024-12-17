Истребители НАТО семь раз сопровождали военные самолеты России в течение недели

Истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство в странах Балтии, на прошлой неделе совершили семь вылетов для выявления и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов.

Об этом сообщило в Министерство обороны Литвы, передает "Европейская правда".

Как рассказало Минобороны страны, 11 декабря истребители НАТО совершили вылеты для идентификации двух российских самолетов-разведчиков Ил-20 и одного самолета Ил-20, вероятно, этой модели.

Отмечается, что самолеты летели в международном воздушном пространстве из Калининградской области без плана полета, без включенного радиолокационного транспондера и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

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В прошлый четверг, 12 декабря, самолеты воздушного патруля НАТО снова поднимались в воздух, чтобы идентифицировать Ил-20 и Ту-214ПУ, а также пассажирский самолет Ил-18.

Эти самолеты летели из Калининградской области на материковую часть России или в обратном направлении без плана полета, а у Ил-20 не был активирован радиолокационный транспондер.

13 декабря истребители НАТО совершили вылет для идентификации военного самолета Ил-76 и двух пассажирских самолетов Ту-214, которые летели из Калининграда на материковую часть России без плана полета.

А в воскресенье, 15 декабря, был идентифицирован грузовой самолет Ан-72, который летел в Калининград без плана полета и с выключенным радиолокационным транспондером.

Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской авиабазе проводятся ремонтные работы.

В одну из недель августа 2024 года истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, трижды поднимались на перехват российских самолетов, которые нарушали правила полетов.

А в начале декабря во время патрульных вылетов миссии НАТО возле воздушного пространства Латвии заметили и идентифицировали российские военные самолеты.