Трамп обрадовался отставке "токсичного" вице-премьера Канады Фриланд

Избранный президент США Дональд Трамп положительно отнесся к отставке вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд.

Об этом он написал в своей соцсети TruthSocial, сообщает "Европейская правда".

В заметке Трамп в очередной раз назвал Канаду "Великим Штатом", который, по его словам "потрясен" отставкой Фриланд.

"Ее поведение было абсолютно токсичным и совсем не способствовало заключению соглашений, которые были бы полезными для очень несчастных граждан Канады. Мы за ней грустить не будем!!!" – добавил он.

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Христя Фриланд, которая имеет украинское происхождение, накануне неожиданно подала в отставку из-за разногласий с премьером Джастином Трюдо.

Она объяснила, что последние несколько недель у них с Трюдо возникли разногласия относительно того, как Канаде сбалансировать свои расходы, чтобы подготовиться к ожидаемым шагам новой администрации Белого дома – поскольку Дональд Трамп угрожает Канаде высокими пошлинами.

Как известно, на фоне "тарифных угроз" Трампа Джастин Трюдо начал переговоры с ним. Они обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США".