СМИ: В ЕС возобновились дискуссии о конфискации замороженных активов России

В Европейском Союзе снова оценивают юридические и финансовые последствия возможной конфискации замороженных активов центробанка России, находящихся под санкциями, в пользу Украины.

Об этом узнало от информированных источников агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

По информации Bloomberg, Европейская служба внешних дел – дипломатическая служба ЕС – и некоторые страны-члены изучают, нужны ли будут для конфискации росактивов решения судов, или достаточно только подсчета убытков.

Этот вопрос также подняли на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, 16 декабря, говорят источники агентства, и может быть затронут на саммите ЕС в четверг.

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Некоторые страны-члены ЕС, утверждает Bloomberg, пока оценивают влияние конфискации активов ЕС на евро и возможность вывода активов из европейских государств третьими странами.

Обсуждения активизировались на фоне избрания президентом США Дональда Трампа и опасений, что он сократит или прекратит помощь Украине, говорится в материале.

Отдельные члены Евросоюза, в частности Германия, Бельгия и Люксембург, и дальше крайне обеспокоены идеей конфискации замороженных активов России, пишет Bloomberg.

Как известно, Европейский Союз и "Группа семи" договорились об использовании налогов на сверхприбыли, полученные от около 300 миллиардов долларов подсанкционных российских активов, для финансирования кредита Украине на 50 миллиардов евро.

Украина, однако, последовательно настаивает на конфискации росактивов.

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