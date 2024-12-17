Rheinmetall получила заказ на еще 20 БМП Marder для Украины до середины 2025 года

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall получил заказ на еще 20 БМП Marder для Украины – за счет Германии, машины должны поступить в течение первой половины 2025 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба компании.

В Rheinmetall сообщили, что в декабре 2024 года получили заказ на двадцать машин Marder 1A3, предназначенных для Украины, а финансирование обеспечивает Германия. Поставка запланирована на первую половину 2025 года.

Конкретную стоимость контракта не раскрывают, но отметили, что речь идет о сумме на десятки миллионов евро.

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В компании отметили, что уже передали для сил обороны Украины сотни БМП Marder.

Модель 1A3 оснащена дополнительным лазерным дальномером, что обеспечивает более точное наведение и поражение целей. Первые 20 машин такой модели передали как немецкую помощь Украине в марте 2023 года, после чего были следующие такие поставки.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Киев объявил, что среди оружия, которое ФРГ передаст в декабре, будет уже шестая система IRIS-T, пусковые установки для Patriot и зенитные танки Gepard.

В начале ноября генсек НАТО раскрыл, что Rheinmetall вскоре достроит второй военный завод в Украине.