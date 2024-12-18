Обучение украинских военных в Британии будет продолжаться и в 2025 году

Великобритания намерена продолжить операцию Interflex по подготовке украинских военнослужащих на своей территории и в течение всего 2025 года.

Об этом в интервью "Укринформу" во время визита в Киев сказал британский министр обороны Джон Гили, пишет "Европейская правда".

Гили подтвердил обязательство Великобритании продолжать руководить подготовкой бойцов в рамках операции Interflex в течение всего 2025 года.

"Если даже боевые действия и прекратятся, ваша потребность в подготовке военных, в оборонной помощи, в солидарности и поддержке, которую Великобритания может предоставить вашей стране, никуда не исчезнет", – добавил он.

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Министр также отметил, что во время встреч с украинским визави Рустемом Умеровым обсуждал, как Великобритания может укрепить военно-промышленный комплекс Украины, "чтобы он стал важной частью вашей способности воевать сегодня и защищать себя вместе с союзниками в будущем".

Как известно, на территории Европы обучение украинских военных происходят преимущественно в рамках двух программ – Interflex во главе с Британией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.

Операция Interflex была инициирована осенью 2022 года, в ней участвуют более 10 стран, которые обеспечивают подготовку украинских военнослужащих на территории Британии.

По состоянию на ноябрь 2024-го в рамках операции подготовку прошли 50 тысяч украинских военнослужащих.