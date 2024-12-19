Каллас: Нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что западные столицы должны прекратить предлагать президенту Владимиру Зеленскому мирные переговоры и вместо этого обеспечить, чтобы их обещания по поводу гарантий безопасности Киеву не были "пустыми".

Об этом она сказала в комментарии Financial Times накануне саммита лидеров ЕС в четверг, 19 декабря, передает "Европейская правда".

Как передает газета, Каллас заявила, что бессмысленно давить на Зеленского, чтобы он рассмотрел возможность мирных переговоров, когда глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует желания прекратить войну.

"Нет смысла подталкивать Зеленского к переговорам, когда Путин не хочет говорить. Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира", – заявила она.

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Каллас акцентировала, что поддержать Украину сейчас гораздо дешевле, чем выдержать войну позже.

"Россия не изменила своих целей. Я имею в виду, что мы должны быть очень честными с самими собой в этом вопросе. Что мы на самом деле делаем сейчас?" – отметила она.

Также она отметила, что большим вопросом остается то, в чем заключаются гарантии безопасности для Украины.

"Что это на самом деле такое, что является ощутимым? Если это не войска, если это не дальнобойные вооружения, то что на самом деле защищает вас и обороняет, когда на вас нападают?" – спросила она.

Главный дипломат ЕС подчеркнула, что все страны-члены ЕС, которые подписали соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, "должны ответить: что это такое?".

"Что на самом деле они готовы положить на стол переговоров, чтобы эти гарантии безопасности не были пустым звуком?" – отметила она.

Каллас добавила, что ЕС не должен недооценивать собственную силу и переоценивать силу России, а должен сделать все, чтобы "укрепить Украину прямо сейчас, потому что чем сильнее они будут на поле боя, тем сильнее они будут за столом переговоров – если они дойдут до этого".

Команда Дональда Трампа, как известно, сейчас размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине и ведет обсуждение с действующей администрацией США и украинской стороной.

Недавно Трамп также заверил, что его команда работает над "прекращением войны" в Украине и достигла "некоторого прогресса".

Отметим, президент Литвы Гитанас Науседа скептически относится к идее мирных переговоров с Россией на нынешнем этапе войны, когда Россия находится в сильной позиции.