Последняя страна ЕС наконец определилась с кандидатом в еврокомиссары

Бельгия, которая из-за переговоров о формировании новой правительственной коалиции не успела вовремя подать свою кандидатуру в еврокомиссары, выбрала на эту роль действующую главу МИД Аджу Лябиб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

О номинировании Лябиб объявил Жорж-Луи Буше – лидер франкоязычного правоцентристского либерального "Реформистского движения" (MR), одной из пяти партий, участвующих в переговорах о новой коалиции.

По его словам, это решение "отражает стремление к усилению роли женщин и обновлению как на уровне партийных, так и государственных структур", а также является признанием работы главы бельгийского МИД во время председательства страны в Совете ЕС.

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Номинирование Лябиб еще должно формально одобрить нынешнее бельгийское правительство, исполняющее обязанности, но собеседники Politico в правительстве отмечают, что решение должно быть одобрено.

Некоторые чиновники в Бельгии, по данным Politico, выразили сомнения относительно номинирования главы внешнеполитического ведомства, утверждая, что она не справилась с этой ролью. Именно эти сомнения якобы стали причиной задержки с избранием кандидата в еврокомиссары.

Также утверждается, что кандидатуру Лябиб лоббировал действующий председатель Европейского совета, бельгиец Шарль Мишель, поскольку он якобы рассчитывает возглавить МИД Бельгии.

Напомним, Италия предпоследней определилась со своим кандидатом в еврокомиссары, а Бельгия, где процесс совпал с "коалициадой", единственной из всех стран не успела подать кандидатуру в установленный срок.

Подробно о формировании Еврокомиссии – в статье 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.