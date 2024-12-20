В МИД просят Орбана прекратить спекулировать на войне своим "перемирием"

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что официальный Киев неоднократно просил Венгрию воздержаться от манипуляций на теме войны в Украине, в частности относительно предложения "рождественского перемирия".

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 20 декабря, сообщает "Европейская правда".

Тихий подчеркнул, что сейчас "никакого реального „рождественского перемирия" на столе не существует", а озвученные якобы предложения – "это пиар венгерской стороны, который мы называем „мирным пиаром".

"Для чего они это делают? Видимо, из каких-то своих внутриполитических соображений. Никаких реалистичных предложений нет на столе переговоров", – повторил спикер МИД.

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По его словам, Украина неоднократно просила Венгрию "не заниматься манипуляциями на теме войны, смертей людей и праздника Рождества Христова" как публично, так и непублично.

"Это просто циничная манипуляция, по нашему мнению... Ну, вы видите, что они занимаются тем, что они считают нужным", – подытожил спикер.

Напряженные отношения между Киевом и Будапештом обострились после того, как на прошлой неделе Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину.

После этого Орбан заявил, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Украинская сторона подчеркивала, что узнала о предложении "перемирия" из СМИ, а венгерская сторона о нем не сообщала.

Накануне президент Владимир Зеленский раскритиковал попытки венгерского премьер-министра Виктора Орбана представить себя как "посредника" в "урегулировании" войны.