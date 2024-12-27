Сибига считает, что РФ пыталась скрыть следы сбивания азербайджанского самолета

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что Россия пыталась скрыть следы сбивания азербайджанского самолета и призвал к справедливому расследованию авиакатастрофы.

Об этом со ссылкой на его заявление пишет "Европейская правда".

Сибига заявил, что катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" ужасна и выразил соболезнования стране.

"Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море. Скорее всего, это была попытка скрыть концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления", – считает он.

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Поэтому, по словам Сибиги, чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения – тем больше они указывают именно на повреждения от российской зенитной системы.

"Призываем к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности. Должны не дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину", – добавил глава МИД.

Фото: X

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана). Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек.

Предприятие "КазАэроНавигация" официально заявило, что авария произошла в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления.

По данным российских источников, в то время, когда самолет "Азербайджанских авиалиний" пролетал над территорией Чечни, российские силы ПВО активно пытались сбить украинские беспилотники над Грозным.

После того писали, что в правительстве Азербайджана утверждают, что самолет "Азербайджанских авиалиний" над территорией Чечни сбила российская ракета, которая целилась в беспилотники над Грозным.

Позже информировали, что компания "Азербайджанские авиалинии" с 28 декабря приостанавливает рейсы из Баку в ряд российских городов.