В МИД рассказали, когда Украина проведет второй Саммит мира

Украина завершила подготовительную работу для проведения второго Саммита мира, но его проведение будет зависеть от того, насколько он будет результативным.

Об этом на брифинге в пятницу, 27 декабря, заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

Тихий отметил, что для Украины "формула мира" остается основой видения справедливого завершения войны.

"Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира. Провела все тематические конференции, которые согласовали общие позиции по пунктам формулы мира. То есть Украина по состоянию на сейчас, можно сказать, тоже в сильной дипломатической позиции, потому что имеет все подготовленное", – добавил он.

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В то же время, отметил спикер МИД, для результативности саммита "нужна подготовка".

"Сроки, которые озвучивались, были ориентировочными, и Украина пытается все сделать как можно быстрее. Это наша общая политика. Но понятно, что просто событие ради события не нужно. Нужно что-то результативное, и работа над этим продолжается", – пояснил Тихий.

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что подготовка к организации следующего Саммита мира должна завершиться в начале ноября, но сама дата саммита пока неизвестна.

Президент объяснял, что озвученный "план победы" задуман как "мостик" к следующему Саммиту мира и имеет целью создать те условия, при которых будет возможно реализовать пункты из "формулы мира".