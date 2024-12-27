Президент Грузии объявит свой план действий на период двоевластия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала 29 декабря обнародовать свой план действий на период после инаугурации назначенного властями "президента" Михеила Кавелашвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал SOVA.

Зурабишвили подчеркнула, что воскресная инаугурация Кавелашвили не имеет юридической силы, и она остается главой государства.

Однако о том, что она будет делать после 29 декабря, Зурабишвили пообещала объявить в воскресенье.

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"Правящая партия должна узнать о планах на этой неделе в воскресенье, а не раньше. Самое важное, что нам нужно знать о воскресенье, – это то, что президентские выборы, как и инаугурация, не имеют юридической силы, поэтому я остаюсь президентом и продолжаю работать", – сказала Зурабишвили британскому подкасту Rest is Politics.

Как известно, 14 декабря на выборах президента Грузии утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Кавелашвили.

Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты. Она обещает оставаться на посту, пока не будут проведены справедливые парламентские выборы.

29 декабря Кавелашвили будет принимать присягу, таким образом в Грузии начнется период двоевластия.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что послы других стран и зарубежные гости не будут приглашены на инаугурацию Кавелашвили.

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