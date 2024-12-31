Болгария готова помочь Молдове с поставками газа

Болгария готова оказать помощь Молдове после того, как Россия объявила, что прекратит поставки газа в страну с 1 января.

Об этом заявил болгарский министр энергетики Владимир Малинов, которого цитирует БНР, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что около месяца назад между двумя странами был подписан документ о реагировании на кризис.

"Мы находимся в постоянном контакте с министром энергетики Молдовы, поэтому они также полагаются на нас. Мы готовы поддержать их. Мы готовы поддержать их, обеспечив доступ к СПГ, а также через государственного поставщика "Булгаргаз", если они попросят о помощи", – сказал министр.

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28 декабря российский "Газпром" официально объявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с "невыполнением платежных обязательств".

Отметим, Молдова получает газ из России по контракту, который действует до конца октября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки газа до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше, чем потребление Молдовы в зимний период.

В итоге с конца 2022 года весь российский газ отправляют в Приднестровье, где его используют для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а остальное – для бытовых нужд.

Стоит отметить, что Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны, который заканчивается 1 января 2025 года. В связи с этим в Молдове с 12 декабря действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней.

Альтернативный маршрут, по которому Россия может поставить газ в Молдову – трансбалканский газопровод через Турцию.

Однако поскольку "Газпром" – как утверждает премьер Молдовы Дорин Речан – определил основанием прекращения поставок не проблемы с транзитом, а "неплатежи" со стороны подконтрольного России Приднестровья, то это существенно усложняет возобновление поставок.

Кишинев не признает долг Тирасполя и не планирует его оплачивать.

Подробнее читайте в статьях "Как ликвидировать Приднестровье. Все о сценариях "принудительного" объединения Молдовы и их последствиях", а также "Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье".