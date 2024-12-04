Сибига подтвердил визит Ермака в США для встреч с командой Трампа

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак находится с визитом в США для встреч с администрацией новоизбранного президента Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на полях министерской встречи НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Глава МИД заявил, что визит Ермака в США уже начался.

"Сегодня в США находится руководитель Офиса Андрей Ермак, который будет проводить важные встречи. Этот контакт на уровне руководителя Офиса важен для установления в том числе отношений с руководством новой администрации", – заявил Сибига, не уточнив перечень встреч, которые должны состояться.

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Андрей Сибига также отметил, что предыдущие контакты с представителями Республиканской партии позволяют рассчитывать на сохранение американской поддержки в войне.

Так, во время недавнего визита Сибиги в США состоялись встречи с республиканцами, "где мы разговаривали о дальнейшей поддержке Украины". "Мы надеемся на продолжение этой поддержки для Украины со стороны США, со стороны американского народа", – заявил министр, добавив, что рассчитывает на использование новой властью США принципа "мир через силу".

Ранее источники сообщали, что Ермак отбыл в США, где, в частности, планируются переговоры с Китом Келлогом, номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России.

Больше о генерале Келлоге читайте в статье "ЕвроПравды" Разговоры о мире с позиции силы.